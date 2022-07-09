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Литовский Bayraktar "Vanagas" прибыл в Украину

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Птичка уже в Украине

Литовский Bayraktar "Vanagas" прибыл в Украину

Новина українською

Турецкий беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", - написал Сибига в Twitter.

Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и поэтому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.

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В статье: война с Россией
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