Литовский Bayraktar "Vanagas" прибыл в Украину
Птичка уже в Украине
Турецкий беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, прибыл в Украину.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.
"Литовский Bayraktar "Vanagas" уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине!", - написал Сибига в Twitter.
Литовський Bayraktar “Vanagas” вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто @haluk ???????? та @AndriusTapinas ???????? за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні! ????????— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) July 8, 2022
Напомним, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине, заявив, что получил согласие на столь потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.
Сбор удалось закрыть через три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и
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