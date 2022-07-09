Ворскла подписывает двоих, ди Мария перешел в Ювентус. Главные новости за 8 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 8-е июля.

В пятницу состав полтавской "Ворсклы" усилили два футболиста. Во-первых, пресс-служба "зелено-белых" подтвердила аренду Марлисона, о которой в Бразилии сообщили во вторник. Полтавчане арендовали форварда с опытом игры в УПЛ (пять голов в 15-ти играх за "Металлист 1925") на один год. Переход Дениса Олейника стал куда большей неожиданностью. С 35-летним вингером также был подписан однолетний контракт. Последним клубом Олейника был финский "СИК", также он успел поиграть за "Динамо", "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Витесс" и "Дармштадт". Скажем также о трех входящих трансферах "Металлиста" - харьковчане подписали Коркишко, Кныша и Бабенко. Впрочем, о "Металлисте" мы вспомним еще раз ниже.

Все идет к тому, что днепрян действительно возглавит пока еще рулевой "Металлиста" Александра Кучер, забрав с собой нескольких исполнителей и Евгения Красникова "на сдачу". По данным журналиста Игоря Бурбаса, экс-игрок сборной Украины уже присоединился к тренировочному лагерю новой команды в Словении. Это пока не подтверждается официально. Зато мы знаем, что в пятницу "Днепр-1" провел первый летний спарринг - со счетом 14:0 была разбита словенская "Чарда" . В матче сыграли пять футболистов "Металлиста".

Подтвержден первый летний топ-трансфер "Ювентуса". Гранд итальянского футбола объявил о подписании контракта с Анхелем ди Марией - он поставил подпись под однолетним соглашением. "Юве" он достался бесплатно, поскольку совсем недавно покинул "ПСЖ" в статусе свободного агента. Помимо парижан Анхель сделал себе имя в других топ-клубах - "Реале", "Бенфике" и "МЮ". Всего за карьеру на его счету 397 результативных действий в 675-ти играх. Также отметим, что помимо ди Марии "старая синьора" вскоре оформит возвращение Поля Погба - француз уже прибыл в Турин .

Оба испанских гранда в прошедшую пятницу провернули трансферы "на выход". "Барселона" официально отправила в аренду Клемана Лангле. Французский защитник год проведет в "Тоттенхэме", за которым не прописано право выкупа. В последнем сезоне Лангле выпал из основны "Барсы", проведя в сумме 21 игру. "Реал" же с концами отпустил Луку Йовича , которого приютила "Фиорентина", подписав контракт по схеме 2+1. Если летом 2019-го "сливочные" выложили за серба 60 миллионов, то сейчас отпустили бесплатно, правда при этом они получат 50 процентов от следующей продажи. За три года в Мадриде Йович ничем интересным не запомнился - восемь результативных действия (5+3) за 51 поединок.