На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте по состоянию на утро 9 июля.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старое Салко.

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На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудар неподалеку от Спирного.

Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и откинули на предыдущие позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.

В Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.