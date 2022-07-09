На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей - Генштаб
Начались сто тридцать шестые сутки полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте по состоянию на утро 9 июля.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старое Салко.
На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудар неподалеку от Спирного.
Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и откинули на предыдущие позиции.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.
В Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
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