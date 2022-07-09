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Россияне обстреляли Кривой Рог и Николаев

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Повреждена школа и несколько домов

Россияне обстреляли Кривой Рог и Николаев

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий

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Российские войска около семи утра обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Об этом у себя в телеграме написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Сознательно ударили из "Градов" по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы. Повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина", - написал Резниченко.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской военной администрации региона Виталий Ким сообщили об обстреле областного центра с утра, 9 июля. Подробная информация уточняется.

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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