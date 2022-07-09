Российские летчики усиленно тренируются на пяти белорусских аэродромах

Российские летчики прибыли в беларусь для того, чтобы пройти обучение на аэродромах. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что недавно были продолжены так называемые "учения" белорусской армии с 7 (предварительная финальная дата) до 16 июля. Интересно, что тренировки теперь проходят не только в приграничной зоне, но и в других местах.

К примеру, увеличилось количество тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Бобруйске и Лунинцах. К слову, последний расположен в 65 километрах от границы с Ровенской областью.

На эти учения из россии поездом "москва-минск" прибыли 20 летчиков. Отмечается, что это не первый приезд пилотов захватчика на территорию беларуси для учений.