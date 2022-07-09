Российские летчики усиленно тренируются на пяти белорусских аэродромах
Один из них очень близок к Украине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российские летчики прибыли в беларусь для того, чтобы пройти обучение на аэродромах. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отмечается, что недавно были продолжены так называемые "учения" белорусской армии с 7 (предварительная финальная дата) до 16 июля. Интересно, что тренировки теперь проходят не только в приграничной зоне, но и в других местах.
К примеру, увеличилось количество тренировок на военных аэродромах в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Бобруйске и Лунинцах. К слову, последний расположен в 65 километрах от границы с Ровенской областью.
На эти учения из россии поездом "москва-минск" прибыли 20 летчиков. Отмечается, что это не первый приезд пилотов захватчика на территорию беларуси для учений.
“К нетипичным учениям стоит отнести и частую высадку десанта в Мачулищах (около а.г. Гатово). Сегодня утром впервые были проведены учения по высадке десанта в Ельском районе, между Ельском и д. Движки. Высадка проходила в самой высокой точке местности, в 3-4 подхода по 9 человек. Также, как и в Барановичах, десантировались с вертолета Ми-8 ВВС РБ, который после улетел в сторону Мозыря.
Возобновление тренировочных полётов фиксируется также в Лунинце и Лиде, в последнем городе замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полёты самолёта Л-39, на котором обычно тренируют новичков. Говоря о Бобруйске, то там с 6 июля дважды прошли тренировки по высадке десанта над аэродромом”, - говорится в анализе “Гаюна” от 8 июля.
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