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В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами

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В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Ночь с 8 на 9 июля оказалась фееричной для российских складов с боеприпасами.

Один из таких взорвался в Кадиевке Луганской области. Этот населенный пункт, ранее носивший название "Стаханов", находится в 50 километрах на восток от линии фронта. Также в соседней Донецкой области под удар попал склад в городе Харцызск, который расположеный в 30 километрах в сторону границы с россией.

Кроме того, утром были взрывы и в Херсоне. Летала авиация и были массовые запуски ракет. Все это происходило на фоне детонации боекомплекта на складах. Сейчас там масштабный пожар. Об этом сообщают местные очевидцы.

Похожее происходило и в Чернобаевке, которая располагается сразу за Херсоном в направлении Запада.

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В статье: война с Россией
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