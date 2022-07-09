Глава Луганской ОВА: Никакой оперативной паузы, объявленной россиянами, не наблюдается. Они атакуют с той же интенсивностью, что и ранее
Не нужно расслабляться
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне не взяли никакой оперативной паузы после захвата Лисичанска и продолжают проводить наступательные операции:
“Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию на запад от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования русских мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной”, – заявил Гайдай.
Кроме этого, глава ОВА заявил, что только ночью захватчиками были нанесены восемь артиллерийских обстрелов и девять ракетных ударов.
Российские войска все же имеют небольшие успехи в своих наступлениях на запад от Лисичанска. Свою военную операцию на этом направлении россияне продолжают и дальше:
“Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью по-прежнему. Наши военные мужественно держат оборону”, - добавил Гайдай.
Популярное сейчас
- В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- Российские летчики усиленно тренируются на пяти белорусских аэродромах
- Богдан Милованов стал игроком португальской команды
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
Новости по теме
- 12:21 Украинские Глава ОВА: Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы, большая проблема с канализацией
- 08:35 Украинские Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, в Донецкой и Луганской областях удары россиян не прекращаются
- 08:35 Украинские Глава Луганской ОВА: россияне мобилизуют местных в Лисичанске и Северодонецке