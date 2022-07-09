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Глава Луганской ОВА: Никакой оперативной паузы, объявленной россиянами, не наблюдается. Они атакуют с той же интенсивностью, что и ранее

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Глава Луганской ОВА: Никакой оперативной паузы, объявленной россиянами, не наблюдается. Они атакуют с той же интенсивностью, что и ранее

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне не взяли никакой оперативной паузы после захвата Лисичанска и продолжают проводить наступательные операции:

“Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию на запад от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования русских мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной”, – заявил Гайдай.

Кроме этого, глава ОВА заявил, что только ночью захватчиками были нанесены восемь артиллерийских обстрелов и девять ракетных ударов.

Российские войска все же имеют небольшие успехи в своих наступлениях на запад от Лисичанска. Свою военную операцию на этом направлении россияне продолжают и дальше:

“Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью по-прежнему. Наши военные мужественно держат оборону”, - добавил Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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