Глава Луганской ОВА: Никакой оперативной паузы, объявленной россиянами, не наблюдается. Они атакуют с той же интенсивностью, что и ранее

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне не взяли никакой оперативной паузы после захвата Лисичанска и продолжают проводить наступательные операции:

“Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию на запад от Лисичанска и все. Впрочем, сдерживать вооруженные формирования русских мы стараемся по всей линии фронта. Они не покидают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду – от Кременной до Попасной”, – заявил Гайдай.

Кроме этого, глава ОВА заявил, что только ночью захватчиками были нанесены восемь артиллерийских обстрелов и девять ракетных ударов.

Российские войска все же имеют небольшие успехи в своих наступлениях на запад от Лисичанска. Свою военную операцию на этом направлении россияне продолжают и дальше: