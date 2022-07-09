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Потери личного состава россиян на войне против Украины перевалили за 37 тысяч – Генштаб

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За сутки добавилось 300 "хороших россиян"

Потери личного состава россиян на войне против Украины перевалили за 37 тысяч – Генштаб

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Генштаб Вооруженных Сил Украины опубликовал традиционный итог последних на данный момент суток борьбы против оккупанта.

Благодаря усилиям украинских солдат за 8 июля были убиты 300 захватчиков. Также были обезврежены 17 единиц техники.

В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят так:

  • личного состава - 37200 (+300 за последние сутки),
  • танков - 1638 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 832 (+4) ед,
  • РСЗО - 247 ед,
  • средства ПВО - 108 (+1) ед,
  • самолетов - 217 ед,
  • вертолетов - 187 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),
  • крылатые ракеты - 155,
  • корабли/катера - 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,
  • специальная техника – 66.

Подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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