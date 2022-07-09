Потери личного состава россиян на войне против Украины перевалили за 37 тысяч – Генштаб
За сутки добавилось 300 "хороших россиян"
Генштаб Вооруженных Сил Украины опубликовал традиционный итог последних на данный момент суток борьбы против оккупанта.
Благодаря усилиям украинских солдат за 8 июля были убиты 300 захватчиков. Также были обезврежены 17 единиц техники.
В целом потери захватчиков с 24 февраля выглядят так:
- личного состава - 37200 (+300 за последние сутки),
- танков - 1638 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 3815 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 832 (+4) ед,
- РСЗО - 247 ед,
- средства ПВО - 108 (+1) ед,
- самолетов - 217 ед,
- вертолетов - 187 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5),
- крылатые ракеты - 155,
- корабли/катера - 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2) ед,
- специальная техника – 66.
Подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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