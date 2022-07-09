Нужна дерусификация. Одна из стелл при въезде в Славянск остается русскоязычной
Что вы думаете?
Фото: Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація / Автор невідомий
Процесс дерусификации стелл на въезде в город Славянск Донецкой области за восемь лет войны до конца так и не был доведен.
В мае 2018-го в регионе обновили одну из стелл, где "Славянск" был наконец-то переименован в "Слов'янськ".
Но это только часть работы. Пользователи в твиттере сообщают, что пришло время заняться и другой стеллой, которая до сих пор продолжает оставаться русскоязычной, хотя с 2015 года окрашена в цвета национального флага.
Ранее британская разведка сообщала, что Славянск
Хто і коли вже зіб'є ту літеру А в назві міста?— А. (@AndriyObleshch) July 5, 2022
Популярное сейчас
- В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- Подоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается
- "Эвакуация есть, и люди о ней знают" - Верещук призывает как можно быстрее выезжать из Херсонской и Запорожской областей
- С одного выстрела. Артиллеристы из гаубицы М777 уничтожили вражескую САУ 2С7 Пион - ВИДЕО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО