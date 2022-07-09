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Нужна дерусификация. Одна из стелл при въезде в Славянск остается русскоязычной

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Нужна дерусификация. Одна из стелл при въезде в Славянск остается русскоязычной

Фото: Cлов'янська міська військово-цивільна адміністрація / Автор невідомий

UA-Футбол
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Процесс дерусификации стелл на въезде в город Славянск Донецкой области за восемь лет войны до конца так и не был доведен.

В мае 2018-го в регионе обновили одну из стелл, где "Славянск" был наконец-то переименован в "Слов'янськ".

Нужна дерусификация. Одна из стелл при въезде в Славянск остается русскоязычной - изображение 1

Но это только часть работы. Пользователи в твиттере сообщают, что пришло время заняться и другой стеллой, которая до сих пор продолжает оставаться русскоязычной, хотя с 2015 года окрашена в цвета национального флага.

Ранее британская разведка сообщала, что Славянск станет следующим ключевым сражением за Донбасс.

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В статье: война с Россией
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