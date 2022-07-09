Лидер ультраса Динамо: Ярмоленко и Сидорчук по собственной инициативе помогли ВСУ
Предложили бронежилеты и деньги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер ультрас "Динамо" Декстер
“Возможно, после войны игроки и фанаты будут собираться в “Кутовому”, чтобы вместе решить все противоречивые моменты или просто пообщаться. А пока Сидорчук и Ярмоленко поддерживают связь с ультрас и помогают им финансово.
У нас есть личные контакты футболистов, с которыми мы иногда общаемся, но я не скажу, что со многими сейчас поддерживаю связь. Мне Ярмоленко позвонил: "Хочу вам бронежилетов передать". Сидорчук написал: “У меня есть немного свободных денег. Давай, я на наших ребят что-нибудь закину”. Мы на эти средства купили много полезного и отправили на фронт.
Это два человека, которые решили помочь по собственной инициативе. И по этим поступкам можно составить свое мнение о людях”, - сказал Декстер.
Популярное сейчас
- В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- Сегодня Динамо проведет еще один спарринг на сборах в Швейцарии
- Богдан Милованов стал игроком португальской команды
- Данилов: россияне беззащитны перед девятью HIMARS, предоставленными США и союзниками
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО