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Лидер ультраса Динамо: Ярмоленко и Сидорчук по собственной инициативе помогли ВСУ

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Предложили бронежилеты и деньги

Лидер ультраса Динамо: Ярмоленко и Сидорчук по собственной инициативе помогли ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер ультрас "Динамо" Декстер в интервью Tribuna.com рассказал о футболистах, которые помогают болельщикам на линии фронта:

“Возможно, после войны игроки и фанаты будут собираться в “Кутовому”, чтобы вместе решить все противоречивые моменты или просто пообщаться. А пока Сидорчук и Ярмоленко поддерживают связь с ультрас и помогают им финансово.

У нас есть личные контакты футболистов, с которыми мы иногда общаемся, но я не скажу, что со многими сейчас поддерживаю связь. Мне Ярмоленко позвонил: "Хочу вам бронежилетов передать". Сидорчук написал: “У меня есть немного свободных денег. Давай, я на наших ребят что-нибудь закину”. Мы на эти средства купили много полезного и отправили на фронт.

Это два человека, которые решили помочь по собственной инициативе. И по этим поступкам можно составить свое мнение о людях”, - сказал Декстер.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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