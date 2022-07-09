Россия атаковала Николаев 6 ракетами С-300

Российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

“6 ракет с-300 по городу. Святой Николай нас бережёт. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы наших ЗСУ!”, - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Также Ким опубликовал видео с последствиями удара ракет. На месте попадания теперь большая воронка.

Отметим, что ракеты С-300 используются традиционно силами ПВО. Эти снаряды не высокоточные. Это означает, что в россии может быть нехватка высокоточных снарядов для обстрелов украинских територий, в связи с чем они вынуждены использовать системы, не предназначенные для точного поражения целей.