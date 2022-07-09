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Россия атаковала Николаев 6 ракетами С-300

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(2 голосов)

Обошлось без жертв

Россия атаковала Николаев 6 ракетами С-300

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

“6 ракет с-300 по городу. Святой Николай нас бережёт. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы наших ЗСУ!”, - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Также Ким опубликовал видео с последствиями удара ракет. На месте попадания теперь большая воронка.

Отметим, что ракеты С-300 используются традиционно силами ПВО. Эти снаряды не высокоточные. Это означает, что в россии может быть нехватка высокоточных снарядов для обстрелов украинских територий, в связи с чем они вынуждены использовать системы, не предназначенные для точного поражения целей.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
09.07.2022 в 14:23
с 300 вроде система ПВО и для стрельбы по наземным целям не предназначена. Нужна пояснительная команда
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dsub!n (Україна)
09.07.2022 в 14:31
Також про це подумав. Може хіба що у рашки ракети ДІЙСНО закінчуються і вони почали стріляти чим попало. Куди впаде, туди і впаде
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OctoberFest (Голая Пристань)
09.07.2022 в 14:32
Они стреляют системами для ПВО
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