Россия атаковала Николаев 6 ракетами С-300
Обошлось без жертв
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Российские войска атаковали Николаев ракетами С-300. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
“6 ракет с-300 по городу. Святой Николай нас бережёт. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы наших ЗСУ!”, - написал чиновник в своем телеграм-канале.
Также Ким опубликовал видео с последствиями удара ракет. На месте попадания теперь большая воронка.
Отметим, что ракеты С-300 используются традиционно силами ПВО. Эти снаряды не высокоточные. Это означает, что в россии может быть нехватка высокоточных снарядов для обстрелов украинских територий, в связи с чем они вынуждены использовать системы, не предназначенные для точного поражения целей.
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