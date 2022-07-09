Полиция открыла производство по целенаправленному уничтожению урожая на Херсонщине военными рф

Российские захватчики продолжают целенаправленно уничтожать украинский урожай, обстреливая сельскохозяйственные угодья зажигательными снарядами. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Ежедневно возникают масштабные пожары, уже выгорело сотни гектаров пшеницы, ячменя и других зерновых культур, выгорают полезащитные полосы и леса. Как известно, уничтожение хлеба является одним из самых тяжких преступлений в военное время. В настоящее время от вражеских обстрелов страдают как деоккупированные населенные пункты области, так и временно находящиеся под оккупацией", - говорится в заявлении полицейских.

Читайте также В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами

"Из-за постоянных обстрелов тушить такие пожары на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на оккупированных землях россияне намеренно не позволяют тушить возгорания, захватчики уничтожают склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции. Чтобы спасти хоть часть урожая, крестьяне работают на технике рядом со стеной огня. После пожаров остается выжженная земля.

Только на этой неделе на территории Херсонщины чуть ли не каждый день фиксировались пожары в лесах и на полях из-за обстрелов. Как следствие, у села Разлив Белозерской территориальной громады произошло возгорание 12 гектаров посевов зерновых культур, а также возгорание соснового леса в Олешковской территориальной общине. Из-за присутствия там войск рф пожар никто не гасил.

В результате обстрела Генического района вспыхнул пожар на поле с пшеницей возле пгт Новоалексеевка и села Новопокровка. Выгорел урожай и сельскохозяйственная техника.

После обстрела войсками рф Каховского района произошло возгорание соснового леса на площади более 5 гектаров.

Военнослужащие рф обстреляли Великоалександровскую территориальную общину. Произошло возгорание посевов озимой пшеницы и ячменя общей площадью около 150 га.

Из-за артиллерийских обстрелов россиян произошло возгорание соснового леса у с.Коханы, а также возник пожар на трех гектарах соснового леса на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства", - сообщают в полиции.

По всем фактам полиция Херсонской области открыла уголовные производства по ч.1 ст.438 "Нарушения законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.