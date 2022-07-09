Алиев: Ну мы бухали с Милевским. Но выходили в Динамо-2 и делали свое дело

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Алиев в интервью "Финты и подкаты" вспомнил свою молодость:

“ – Как-то мы сидели с друзьями, разговаривали. Говорим там, вот Алиев и Милевский. Ну мы бухали там, выпивали, гуляли, все. Но выходили в "Динамо-2" и делали свое дело. Выходили, забивали. Пусть в первую команду не брали. Павлович пришел (Юрий Семин – прим.) и поверил в нас. Вот и все. Где он поговорил, где ты уже сам начинаешь понимать.

Игорь Суркис тоже многое говорил, его слова тоже повлияли. Я начал играть и в "Динамо", и в национальной сборной.

– А Сабо?

– Ну Сабо, это… Там я же постоянно пьяный был. Я же его "плавил" (пародирует акцент Сабо – прим.). Человек уже старенький.

– Ты сожалеешь о каких-то вещах? К примеру, не пойти с Милевским в бар, а подготовиться к игре. И сейчас до сих пор выступал бы за сборную.

– Я ни о чем не жалею, это раз. Во-вторых, если бы я вернул карьеру к 17 годам, большинство поступков я бы не повторял. Говорю и буду говорить молодому поколению: “Вот у вас есть мой пример. Да, я кайфовал, но выходил и выполнял все. В "Динамо-2" становился лучшим игроком, бомбардиром. Понимаю, что меня не брали в основную команду из-за моего поведения и отношения к футболу. Сейчас бы этого не делал”, - сказал Алиев.