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Глава Сената Франции встретился с Зеленским в Киеве

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Президент поблагодарил за помощь

Глава Сената Франции встретился с Зеленским в Киеве

Телеграм канал Володимира Зеленського

Новина українською

Глава Сената Франции Жерар Лаше приехал в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Украина ценит внимание и поддержку со стороны французских сенаторов. Рад встретиться с Главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента.

Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время”, - заявил Зеленский.

Также Лаше посетил Бородянку и Бучу с рабочим визитом. Он пообщался с руководителями этих населённых пунктов. Кроме этого, он заявил, что путин должен ответить за преступления, которые совершает российская армия.

“Я лично и сенаторы уже не поедем отсюда такими, какими приехали, потому что это очень поразило нас. Невозможно быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, но в то же время делать так, что ни одна из ценностей, на которой основывается современный военный порядок, не была соблюдена. Мы считаем необходимым, чтобы состоялось судебное разбирательство на международном уровне”, - сказал Лаше.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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