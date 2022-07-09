Глава Сената Франции встретился с Зеленским в Киеве

Глава Сената Франции Жерар Лаше приехал в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Украина ценит внимание и поддержку со стороны французских сенаторов. Рад встретиться с Главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента. Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время”, - заявил Зеленский.

Также Лаше посетил Бородянку и Бучу с рабочим визитом. Он пообщался с руководителями этих населённых пунктов. Кроме этого, он заявил, что путин должен ответить за преступления, которые совершает российская армия.