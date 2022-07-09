Глава Сената Франции встретился с Зеленским в Киеве
Президент поблагодарил за помощь
Телеграм канал Володимира Зеленського
Глава Сената Франции Жерар Лаше приехал в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
“Украина ценит внимание и поддержку со стороны французских сенаторов. Рад встретиться с Главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента.
Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время”, - заявил Зеленский.
Также Лаше посетил Бородянку и Бучу с рабочим визитом. Он пообщался с руководителями этих населённых пунктов. Кроме этого, он заявил, что путин должен ответить за преступления, которые совершает российская армия.
“Я лично и сенаторы уже не поедем отсюда такими, какими приехали, потому что это очень поразило нас. Невозможно быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, но в то же время делать так, что ни одна из ценностей, на которой основывается современный военный порядок, не была соблюдена. Мы считаем необходимым, чтобы состоялось судебное разбирательство на международном уровне”, - сказал Лаше.
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