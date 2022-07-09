Министр обороны Британии встретился с украинскими военными на учениях

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой обширной военной программе по обучению 10 тысяч украинцев в течение нескольких месяцев.

Перед началом обучения с украинскими военными встретился министр обороны страны Бен Уоллес, как сообщает Минобороны Великобритании.

"Эта новая амбициозная учебная программа - следующий этап поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить силы и усилить сопротивление в защите суверенитета страны и права выбирать своё будущее", - сказал министр.

В программе задействовано около 1050 военнослужащих ВС Великобритании. Каждый курс продлится несколько недель.