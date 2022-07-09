  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны Британии встретился с украинскими военными на учениях
В тренде

Министр обороны Британии встретился с украинскими военными на учениях

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Чиновник рад приветствовать украинцев в своей стране

Министр обороны Британии встретился с украинскими военными на учениях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой обширной военной программе по обучению 10 тысяч украинцев в течение нескольких месяцев.

Перед началом обучения с украинскими военными встретился министр обороны страны Бен Уоллес, как сообщает Минобороны Великобритании.

"Эта новая амбициозная учебная программа - следующий этап поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить силы и усилить сопротивление в защите суверенитета страны и права выбирать своё будущее", - сказал министр.

В программе задействовано около 1050 военнослужащих ВС Великобритании. Каждый курс продлится несколько недель.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия ВСУ Бен Уоллес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде