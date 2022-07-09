Подоляк - о переговорах с рф: Какие именно переговоры сегодня возможны, о чем переговоры?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не понимает, какие переговоры сейчас могут быть с террористами. Его слова приводит nv.ua.

"А какие именно переговоры сегодня возможны, о чем переговоры? Россия массово убивает наших людей, разрушает нашу инфраструктуру, бьет по городам крылатыми ракетами, использует любой объем дальнобойной артиллерии на востоке и немного на юге. Россия захватила и оккупировала часть территории на юге нашей страны и на востоке. О чем мы сегодня будем с ними говорить? О том, что давайте запишем Минск-3?

"Супер предложение", но оно неприемлемо для Украины по любым мотивам. Вообще неприемлемо. Во-первых, стратегически Российская Федерация — совершенно неперспективная страна. Они должны пройти через определенные трансформации, потому что с ними любой договор сегодня - это отложенная война на завтра. Они не строят свою страну, не вкладывают деньги в свою страну, она будет постоянно нуждаться в экспансии как способе контроля над внутренним политическим пространством", - сказал Подоляк.