Украина получит от США дополнительные 368 млн. долларов гуманитарной помощи
Об этом объявили на официальном уровне
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 368 миллионов долларов.
"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии", - говорится в сообщении.
Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022
Добавим, что ранее США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 400 миллионов долларов.
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