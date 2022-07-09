Украина получит от США дополнительные 368 млн. долларов гуманитарной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 368 миллионов долларов.

"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии", - говорится в сообщении.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022

Добавим, что ранее США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 400 миллионов долларов.