Украина получит от США дополнительные 368 млн. долларов гуманитарной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 368 миллионов долларов.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.