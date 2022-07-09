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Украина получит от США дополнительные 368 млн. долларов гуманитарной помощи

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Об этом объявили на официальном уровне

Украина получит от США дополнительные 368 млн. долларов гуманитарной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 368 миллионов долларов.

"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 400 миллионов долларов.

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В статье: война с Россией
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