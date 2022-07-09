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Зеленский уволил с должности посла Германии Андрея Мельника

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Указ президента уже вступил в силу

Зеленский уволил с должности посла Германии Андрея Мельника

фото із відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия Андрея Мельника. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Указ датирован 9-м июля. Андрей Мельник во время своей каденции послом отметился агрессивной и резкой риторикой по отношению к Германии, требуя от страны большей поддержки для Украины. Ранее СМИ писали о том, что Мельник получит другую должность на госслужбе, в частносте, в МИДе.

Кроме него сегодня были уволены также украинские послы в ряде других стран, в частности, Венгрии, Норвегии, Чехии, Индии.

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В статье: война с Россией
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