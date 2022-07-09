Зеленский уволил с должности посла Германии Андрея Мельника
Указ президента уже вступил в силу
фото із відкритих джерел
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия Андрея Мельника. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
Указ датирован 9-м июля. Андрей Мельник во время своей каденции послом отметился агрессивной и резкой риторикой по отношению к Германии, требуя от страны большей поддержки для Украины. Ранее СМИ писали о том, что Мельник получит другую должность на госслужбе, в частносте, в МИДе.
Кроме него сегодня были уволены также украинские послы в ряде других стран, в частности, Венгрии, Норвегии, Чехии, Индии.
Популярное сейчас
- По Харькову нанесен ракетный удар
- В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- Ворскла подписывает двоих, ди Мария перешел в Ювентус. Главные новости за 8 июля
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО