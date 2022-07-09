Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
В городе звучит воздушная тревога
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о "прилете" по городу.
"Прилет" в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", – написал Вилкул.
В городе звучит воздушная тревога.
Напомним, что сегодня утром россияне ударили шестью ракетами из системы ПВО С-300 по Николаеву.
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Источник:Олександр Вілкул
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