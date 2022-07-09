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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

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В городе звучит воздушная тревога

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о "прилете" по городу.

"Прилет" в районе Радушного. Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", – написал Вилкул.

В городе звучит воздушная тревога.

Напомним, что сегодня утром россияне ударили шестью ракетами из системы ПВО С-300 по Николаеву.

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В статье: война с Россией
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