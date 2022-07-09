  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия нашла дефицитные боеприпасы для ЗУ Гепард, которые будут поставлены ВСУ
В тренде

Германия нашла дефицитные боеприпасы для ЗУ Гепард, которые будут поставлены ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Раньше это было серьезной проблемой

Германия нашла дефицитные боеприпасы для ЗУ Гепард, которые будут поставлены ВСУ

Getty Images

Новина українською

Германия решила проблему с поставкой Украине боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard. Снаряды для них изготовят в Норвегии.

Ранее было доступно лишь около 60 тысяч необходимых для них 35-мм снарядов. Специалисты подсчитали, что имеющихся боеприпасов хватит всего на 11 секунд непрерывного огня из каждой системы.

Однако, после нескольких недель усилий, администрация канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министерством обороны Норвегии все же нашли норвежского производителя, который может изготовить дополнительные боеприпасы такого типа.

Таким образом, в федеральном правительстве уверены, что в ближайшие месяцы смогут предоставить в Украину большое количество боеприпасов Gepard. Самых зентиных установок будет поставлено 30 штук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Spiegel

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде