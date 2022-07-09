Германия нашла дефицитные боеприпасы для ЗУ Гепард, которые будут поставлены ВСУ
Раньше это было серьезной проблемой
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Германия решила проблему с поставкой Украине боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard. Снаряды для них изготовят в Норвегии.
Ранее было доступно лишь около 60 тысяч необходимых для них 35-мм снарядов. Специалисты подсчитали, что имеющихся боеприпасов хватит всего на 11 секунд непрерывного огня из каждой системы.
Однако, после нескольких недель усилий, администрация канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министерством обороны Норвегии все же нашли норвежского производителя, который может изготовить дополнительные боеприпасы такого типа.
Таким образом, в федеральном правительстве уверены, что в ближайшие месяцы смогут предоставить в Украину большое количество боеприпасов Gepard. Самых зентиных установок будет поставлено 30 штук.
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