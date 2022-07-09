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Зеленский уволил главу Херсонской ОВА, который после вторжения россии скрылся и бросил свои служебные обязанности

Общие новости
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На его место назначен депутат из "Слуги Народа"

Зеленский уволил главу Херсонской ОВА, который после вторжения россии скрылся и бросил свои служебные обязанности

фото - фейсбук-сторінка Геннадія Лагути

UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт Президента Украины сообщает о том, что Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации согласно поданному им заявлению.

Лагута "прославился" тем, что сразу после полномасштабного вторжения россии 24-го февраля сбежал из Херсона, бросив свои служебные обязанности.

Вместо Лагуты должность получил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Бутрий. Указ о его назначении (временно исполняющий обязанности) тоже появился на президентском сайте.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
09.07.2022 в 21:15
А что так поздно. Вторжение в феврале а увольнение в июле
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