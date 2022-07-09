Зеленский уволил главу Херсонской ОВА, который после вторжения россии скрылся и бросил свои служебные обязанности
На его место назначен депутат из "Слуги Народа"
фото - фейсбук-сторінка Геннадія Лагути
Официальный сайт Президента Украины сообщает о том, что Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации согласно поданному им заявлению.
Лагута "прославился" тем, что сразу после полномасштабного вторжения россии 24-го февраля сбежал из Херсона, бросив свои служебные обязанности.
Вместо Лагуты должность получил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Бутрий. Указ о его назначении (временно исполняющий обязанности) тоже появился на президентском сайте.
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Источник:Сайт Президента України
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
09.07.2022 в 21:15
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