Зеленский уволил главу Херсонской ОВА, который после вторжения россии скрылся и бросил свои служебные обязанности

Официальный сайт Президента Украины сообщает о том, что Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации согласно поданному им заявлению.

Лагута "прославился" тем, что сразу после полномасштабного вторжения россии 24-го февраля сбежал из Херсона, бросив свои служебные обязанности.

Вместо Лагуты должность получил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Бутрий. Указ о его назначении (временно исполняющий обязанности) тоже появился на президентском сайте.