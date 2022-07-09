  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Красиво полыхает. Защитники Украины показали, как уничтожили колонну российской техники
В тренде

Красиво полыхает. Защитники Украины показали, как уничтожили колонну российской техники

Общие новости
(1 голосов)

Также ликвидирован склад с боеприпасами

Красиво полыхает. Защитники Украины показали, как уничтожили колонну российской техники

скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

24 ОМБр имени короля Даниила на своей странице в фейсбуке показала, как остановила и обезвредила колонну российской техники.

На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает артиллерия королевской бригады. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде