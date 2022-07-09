Красиво полыхает. Защитники Украины показали, как уничтожили колонну российской техники

24 ОМБр имени короля Даниила на своей странице в фейсбуке показала, как остановила и обезвредила колонну российской техники.

На видео – полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает артиллерия королевской бригады. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили.