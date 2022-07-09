Резников: Сегодня Украина – это огромный полигон, где испытываются современные военные технологии
Министр обороны призывает давать больше оружия Украине
Офіс Президента України
Первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от партнеров, наносят большее поражение российским оккупантам, чем классические, проверенные временем пушки 152-го калибра. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам высокопоставленного чиновника, из "древних" гаубиц 152-го калибра нужно произвести 10 выстрелов, чтобы два или три из них попали в цель.
"Нам нужны беспилотники, системы РЭБ и РЭР, системы связи, АСУ и многое другое вооружение. Чтобы сохранить жизнь наших воинов, надо, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие.
Во время командировки в Вашингтон в ноябре 2021 года я просил: дайте "Стингеры", а мне говорили, что это невозможно. На вопрос почему отвечали: это незаконно. Когда мы просили изменить закон, снова слышали: "Нет, это невозможно". А в январе мы уже получили "Стингеры" из Литвы по согласованию с Белым домом.
Сегодня Украина — огромный полигон, где испытываются современные технологии военного характера: огненное поражение, средства радиоэлектронной борьбы, аэроразведки, бронежилеты, шлемы, турникеты для остановки крови. На инновационные решения и предложения спрос уже есть", - сказал министр.
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