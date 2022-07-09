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Резников: Сегодня Украина – это огромный полигон, где испытываются современные военные технологии

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Министр обороны призывает давать больше оружия Украине

Резников: Сегодня Украина – это огромный полигон, где испытываются современные военные технологии

Офіс Президента України

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Первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от партнеров, наносят большее поражение российским оккупантам, чем классические, проверенные временем пушки 152-го калибра. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам высокопоставленного чиновника, из "древних" гаубиц 152-го калибра нужно произвести 10 выстрелов, чтобы два или три из них попали в цель.

"Нам нужны беспилотники, системы РЭБ и РЭР, системы связи, АСУ и многое другое вооружение. Чтобы сохранить жизнь наших воинов, надо, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие.

Во время командировки в Вашингтон в ноябре 2021 года я просил: дайте "Стингеры", а мне говорили, что это невозможно. На вопрос почему отвечали: это незаконно. Когда мы просили изменить закон, снова слышали: "Нет, это невозможно". А в январе мы уже получили "Стингеры" из Литвы по согласованию с Белым домом.

Сегодня Украина — огромный полигон, где испытываются современные технологии военного характера: огненное поражение, средства радиоэлектронной борьбы, аэроразведки, бронежилеты, шлемы, турникеты для остановки крови. На инновационные решения и предложения спрос уже есть", - сказал министр.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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