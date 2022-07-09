Резников: Сегодня Украина – это огромный полигон, где испытываются современные военные технологии

Первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от партнеров, наносят большее поражение российским оккупантам, чем классические, проверенные временем пушки 152-го калибра. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам высокопоставленного чиновника, из "древних" гаубиц 152-го калибра нужно произвести 10 выстрелов, чтобы два или три из них попали в цель.