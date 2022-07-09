Министр обороны Великобритании не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра
Его называли главным фаворитом на смену Борису Джонсону
фото - ЕРА
Министр обороны Великобритании Бен Уолес заявил, что не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии страны, а значит – и премьер-министра, ставшей вакантной после отставки Бориса Джонсона. Напомним, что Джонсон подал в отставку под давлением общественности и из-за массовых увольнений членов правительства. Но до осени, когда пройдут выборы лидера партии консерваторов, Джонсон продолжит исполнять обязанности главы правительства.
After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022
"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой замечательной страны", - написал Уолес в твиттере.
Теперь эксперты называют главным фаворитом в борьбе за лидерство в Консервативной партии и за должность премьер - министра Риши Сунака.
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