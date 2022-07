Министр обороны Великобритании не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра

Министр обороны Великобритании Бен Уолес заявил, что не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии страны, а значит – и премьер-министра, ставшей вакантной после отставки Бориса Джонсона. Напомним, что Джонсон подал в отставку под давлением общественности и из-за массовых увольнений членов правительства. Но до осени, когда пройдут выборы лидера партии консерваторов, Джонсон продолжит исполнять обязанности главы правительства.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2