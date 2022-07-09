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Министр обороны Великобритании не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра

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Его называли главным фаворитом на смену Борису Джонсону

Министр обороны Великобритании не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра

фото - ЕРА

UA-Футбол
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Министр обороны Великобритании Бен Уолес заявил, что не будет претендовать на должность лидера Консервативной партии страны, а значит – и премьер-министра, ставшей вакантной после отставки Бориса Джонсона. Напомним, что Джонсон подал в отставку под давлением общественности и из-за массовых увольнений членов правительства. Но до осени, когда пройдут выборы лидера партии консерваторов, Джонсон продолжит исполнять обязанности главы правительства.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой замечательной страны", - написал Уолес в твиттере.

Теперь эксперты называют главным фаворитом в борьбе за лидерство в Консервативной партии и за должность премьер - министра Риши Сунака.

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В статье: война с Россией
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