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На россии проводят "тихую мобилизацию" через центры трудоустройства

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Враг бросает на войну с Украиной все новое и новое мясо

На россии проводят "тихую мобилизацию" через центры трудоустройства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские власти не объявляют мобилизацию официально, но продолжают массово набирать контрактников. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

“В региональных центрах занятости россии появились более 22,2 тысячи вакансий для военнослужащих по контракту. По меньшей мере, семь подразделений, которые воевали в Украине, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов”, - говорится в сообщении.

Некоторые из таких подразделений — 64 мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ЦПД

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