Судоходство по каналу Дунай-Черное море восстановлено после освобождения Змеиного
Хорошие новости для украинской промышленности
Братчук
После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море". Об этом сообщила Администрация морских портов Украины:
"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода г.Дунай-Черное море для запада/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении.
Напомним, движение по каналу было заблокировано после того, как российские войска захватили остров Змеиный 24 февраля.
Популярное сейчас
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице
- СМИ опубликовали потенциальный состав участников следующего сезона Первой лиги
- Нужна дерусификация. Одна из стелл при въезде в Славянск остается русскоязычной
- "Будет жесткий ответ на провокации", - В Беларуси прямо угрожают нанести удары по Польше
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО