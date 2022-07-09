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Судоходство по каналу Дунай-Черное море восстановлено после освобождения Змеиного

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Судоходство по каналу Дунай-Черное море восстановлено после освобождения Змеиного

Братчук

Новина українською

После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море". Об этом сообщила Администрация морских портов Украины:

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода г.Дунай-Черное море для запада/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - говорится в сообщении.

Напомним, движение по каналу было заблокировано после того, как российские войска захватили остров Змеиный 24 февраля.

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В статье: Дунай война с Россией
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