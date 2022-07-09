Зеленский: Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам антитеррористические шаги
Позволяет уменьшать российские ударные возможности
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Президент отметил, что россия продолжает свою террористическую тактику ведения войны:
"Только за сутки российская армия била по Николаеву и Харькову, по Кривому Рогу, по общинам Запорожской области. Именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно.
Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на сутки прекращаются жестокие удары русской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка. Реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным, точным и мощным".
Зеленский поблагодарил партнеров за помощь: "Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов".
И подчеркнул, что оружие, предоставленное Украине партнерами, позволяет противодействовать террористической тактике россиян:
"Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет предпринимать именно анти-террористические шаги, позволяет уменьшать российские ударные способности".
Также глава государства говорил о дипломатическом фронте. Рассказал об Указах, которые подписал и о совещании, которое провел. Смотрите в видеосюжете.
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