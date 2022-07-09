Зеленский: Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам антитеррористические шаги

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Президент отметил, что россия продолжает свою террористическую тактику ведения войны:

"Только за сутки российская армия била по Николаеву и Харькову, по Кривому Рогу, по общинам Запорожской области. Именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно.

Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на сутки прекращаются жестокие удары русской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка. Реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным, точным и мощным".