  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам антитеррористические шаги
В тренде

Зеленский: Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам антитеррористические шаги

Общие новости
(1 голосов)

Позволяет уменьшать российские ударные возможности

Зеленский: Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам антитеррористические шаги

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу. Президент отметил, что россия продолжает свою террористическую тактику ведения войны:

"Только за сутки российская армия била по Николаеву и Харькову, по Кривому Рогу, по общинам Запорожской области. Именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно.

Есть жертвы – погибшие, раненые. Ни на сутки прекращаются жестокие удары русской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка. Реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным, точным и мощным".

Зеленский поблагодарил партнеров за помощь: "Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере 400 миллионов долларов".

И подчеркнул, что оружие, предоставленное Украине партнерами, позволяет противодействовать террористической тактике россиян:

"Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет предпринимать именно анти-террористические шаги, позволяет уменьшать российские ударные способности".

Также глава государства говорил о дипломатическом фронте. Рассказал об Указах, которые подписал и о совещании, которое провел. Смотрите в видеосюжете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде