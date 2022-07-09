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Резников: Железный купол не защищает от крылатых и баллистических ракет, Украине нужны другие системы

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Высокопоставленный чиновник рассмотрел несколько мифов о ПВО Израиля

Резников: Железный купол не защищает от крылатых и баллистических ракет, Украине нужны другие системы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему всемирно известный противоракетный комплекс "Железный купол" не был бы полезен Украине в войне с россией:

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Мало того, я был в Израиле, общался с их производителями, предприятиями государственными.

"Железный купол" сделан против медленных ракет на низких высотах, с легким поражением, сделанных, по сути, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии и США.

Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров", - сказал Резников.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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