Резников: Железный купол не защищает от крылатых и баллистических ракет, Украине нужны другие системы

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему всемирно известный противоракетный комплекс "Железный купол" не был бы полезен Украине в войне с россией:

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Мало того, я был в Израиле, общался с их производителями, предприятиями государственными.

"Железный купол" сделан против медленных ракет на низких высотах, с легким поражением, сделанных, по сути, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле, и есть в Чехии и США.

Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе от наших партнеров", - сказал Резников.