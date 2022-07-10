Ярославский о Металлисте, матч Динамо, гибель на фронте экс-футболиста. Главные новости за 9 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 9 июля

Киевляне очередной контрольный поединок провели уже близким к оптимальному составом. Ворота защищал Бущан, в поле вышли Буяльский, Вербич, Шапаренко, Цыганков и другие игроки основы. Фактически результат был определен в первом тайме – Цыганков реализовал пенальти, а Вербич удвоил преимущество. После перерыва, когда Луческу выпустил других игроков, "Люцерн" на исходе встречи один гол отыграл – 1:2, "Динамо" одерживает вторую победу этим летом. Также стали известны даты еще двух поединков бело-синих – 15 июля они встретятся с "Антверпеном", а 29-го – с "Эвертоном".

"Минай" встречался с любительской командой "Севлюш" и победил со счетом 4:0. Голы на счету Твердохлеба, Байдала, Горина и Кулиева. "Колос" обыграл любительские "Полесье" из Ставок (3:1) и "Ниву" из Бузовой (1:0). А вот "Рух" играл с середняком чемпионата Польши – "Ягеллонией". Сапуга открыл счет в первом тайме, а после перерыва закрепил преимущество Рунич, соперник впоследствии сумел отыграть один мяч, но не более – 1:2 в пользу львовян.

Президент "Металлиста" Александр Ярославский пообщался со СМИ о перспективах клуба. Но в своем традиционном стиле. На вопрос, интересен ли ему еще футбол, Ярославский ответил: "Дайте мне какую-нибудь перспективу, чтобы я понимал, что мне делать". Он не стал отвечать на прямой вопрос, почему отпустил Красникова и Кучера в "Днепр-1", но при этом заявил, что на 100% "Металлист" будет жить. В то же время клуб сообщил, что Руслан Фомин переходит на тренерскую работу в "Металлисте". Еще в прошлом сезоне он принял участие в 13 матчах и забил 1 гол.

О трансферах в УПЛ

"Верес" продолжает коллекционировать игроков-близнецов. Как известно, в его составе играют братья Пасичи и Шестаковы. Теперь к ним присоединяются братья Шараи. Последним клубом Станислава был "Альянс" из Липовой Долины, а Владислав играл за "Ингулец". "Ворскла" подписала контракт с бразильским защитником Фелипе Родригесом, последним клубом которого был "Новоризонтино" (бразильская Серия В). "Заря" продала в "Полесье" Дениса Янакова, который играл в Житомире до этого в аренде.

Богдан Милованов покинул хихонский "Спортинг", за который отыграл четыре сезона. Всего в его активе 65 матчей за первую команду (1 гол и 1 ассист). Теперь фланговый защитник будет играть за португальскую "Аруку", которая минувший чемпионат завершила на 15-м месте. Сообщается, что Богдан перешел на правах свободного агента, но у "Спортинга" будет процент от будущей продажи игрока.

Сергей Баланчук в школе учился с Шовковским, Ващуком, Федоровым, с ними пошел в академию "Динамо". В 1992-м дебютировал в составе бело-синих, но закрепиться в основе не смог. Поэтому поехал в Израиль, где брал бронзу и Кубок с "Маккаби". Затем вернулся в Украину, где отыграл еще три года за "Ворсклу" и год за "Металлист". После окончания карьеры стал юристом, перед войной работал третейским судьей, но ушел на фронт защищать Родину от россиян. На днях погиб возле Бахмута в результате артиллерийских обстрелов. Почивай с миром, Герой!