ВСУ накрыли артиллерией два командных пункта россиян в районе Чернобаевки

Оперативное командование "Південь" сообщает, что ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов россиян в районе Чернобаевки в Херсонской области. Потери врага уточняются.

Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 солдат, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию ​​постановки препятствий "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники.

Также сообщается, об уничтожении четырех складов боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.