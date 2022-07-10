ВСУ накрыли артиллерией два командных пункта россиян в районе Чернобаевки
Це місто сили, це місто волі Це місто зруйнованої "руської долі"
facebook.com/CinCAFU
Оперативное командование "Південь" сообщает, что ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов россиян в районе Чернобаевки в Херсонской области. Потери врага уточняются.
Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 солдат, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки препятствий "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники.
Также сообщается, об уничтожении четырех складов боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.
Популярное сейчас
- Резников: Железный купол не защищает от крылатых и баллистических ракет, Украине нужны другие системы
- Красиво полыхает. Защитники Украины показали, как уничтожили колонну российской техники
- Известны даты еще двух благотворительных матчей с участием Динамо (Киев)
- Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Новости по теме
- 09:25 Украинские В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Херсоне взорвались склады россиян с боеприпасами
- 14:05 Украинские Во временно оккупированной Новой Каховке ВСУ накрыли склад БК и российскую ПВО
- 10:38 Украинские Погиб на месте. В Херсоне подорвали авто одного из самых известных коллаборантов