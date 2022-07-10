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ВСУ накрыли артиллерией два командных пункта россиян в районе Чернобаевки

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Це місто сили, це місто волі Це місто зруйнованої "руської долі"

ВСУ накрыли артиллерией два командных пункта россиян в районе Чернобаевки

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Оперативное командование "Південь" сообщает, что ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов россиян в районе Чернобаевки в Херсонской области. Потери врага уточняются.

Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 солдат, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию ​​постановки препятствий "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники.

Также сообщается, об уничтожении четырех складов боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.

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В статье: война с Россией Чернобаевка
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