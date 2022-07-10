Россияне обстреляли "ураганами" город Часов Яр. Под завалами пятиэтажки десятки человек

В субботу, 9 июля вечером россияне из Ураганов обстреляли город Часов Яр в Донецкой области (15 километров западнее Бахмута).

Как сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате удара был разрушен пятиэтажный жилой дом.

"В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых", - сообщил Кириленко.