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Спецлужбы россии и беларуси пытаются вербовать латвийских чиновников

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Враг хочет усилить разведку в странах НАТО

Спецлужбы россии и беларуси пытаются вербовать латвийских чиновников

фото из свободных источников

Новина українською

Служба госбезопасности Латвии VDD считает, что разведки рф и беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников по НАТО.

Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, которая содержала бы гостайну или другие данные с ограниченным доступом.

Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб рф и беларуси – реакция Латвии и ее союзников на вторжение россии в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

Также москва и минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

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В статье: Беларусь Латвия война с Россией
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Источник:
Delfi

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