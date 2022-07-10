Спецлужбы россии и беларуси пытаются вербовать латвийских чиновников
Враг хочет усилить разведку в странах НАТО
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Служба госбезопасности Латвии VDD считает, что разведки рф и беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников по НАТО.
Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, которая содержала бы гостайну или другие данные с ограниченным доступом.
Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб рф и беларуси – реакция Латвии и ее союзников на вторжение россии в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.
Также москва и минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.
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