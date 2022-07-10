А также сбили вертолет. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 9 июля
Сотня россиян навсегда вернутся домой
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 10 июля.
За субботу, 9 июля, было уничтожено 100 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф сейчас составляют около 37300 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1641 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 108 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
- специальная техника – 66 (+0).
Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.
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