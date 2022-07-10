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А также сбили вертолет. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 9 июля

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(2 голосов)

Сотня россиян навсегда вернутся домой

А также сбили вертолет. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян за 9 июля

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 10 июля.

За субботу, 9 июля, было уничтожено 100 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф сейчас составляют около 37300 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1641 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 108 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,
  • специальная техника – 66 (+0).

Генштаб указывает, что наибольшие потери россияне понесли на Краматорском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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