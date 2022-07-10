На оккупированной территории Донбасса горят сразу три склада с боеприпасами

Очередная горячая ночь для оккупантов выдалась на Донбассе. Вооруженными Силами Украины были взорваны сразу три склада с боекомплектом. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Известно, что после взрывов начались пожары в Алчевске (Луганская область), Шахтерске и Торезе (оба – Донецкая область).

Первым пострадал Алчевск, а затем почти в одинаковое время Торез и Шахтерск. Был слышен шум детонаций боеприпасов. Пожары на всех объектах продолжаются до сих пор.

Отметим, что все эти населенные пункты были оккупированы россией еще в 2014 году.