На оккупированной территории Донбасса горят сразу три склада с боеприпасами
И это еще не конец
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Очередная горячая ночь для оккупантов выдалась на Донбассе. Вооруженными Силами Украины были взорваны сразу три склада с боекомплектом. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Известно, что после взрывов начались пожары в Алчевске (Луганская область), Шахтерске и Торезе (оба – Донецкая область).
Первым пострадал Алчевск, а затем почти в одинаковое время Торез и Шахтерск. Был слышен шум детонаций боеприпасов. Пожары на всех объектах продолжаются до сих пор.
Отметим, что все эти населенные пункты были оккупированы россией еще в 2014 году.
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