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Белогоровка и окрестности подвергаются сильным обстрелам со стороны рф, - Гайдай

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Глава Луганской ОВА рассказал о напряженной ситуации

Белогоровка и окрестности подвергаются сильным обстрелам со стороны рф, - Гайдай

Фото: Андрей Баштовой

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Войска агрессора нанесли четыре ракетных удара и провели семь артиллерийских атак по селам близ Белогоровки. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, но быстро оккупировать всю Луганскую область все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россиянами совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара.

Враги по сей день живут мыслями о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие наших военных крепкой линии обороны.

И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. Через четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность", - отметил глава области.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Фейсбук Гайдая

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