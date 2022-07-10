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россияне выводят из строя свою технику, чтобы не ехать на войну в Украину, - ГУР МО

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Зафиксировано уже много подобных случаев

россияне выводят из строя свою технику, чтобы не ехать на войну в Украину, - ГУР МО

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Российские военные выводят из строя свою боевую технику во избежание отправки на войну в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории России.

Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.

При этом командующий южным военным округом обратился в фсб рф с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за россиянами, которых будут отправлять на войну в Украину", - говорится в сообщении ГУР МО.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
ГУР МО

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