россияне выводят из строя свою технику, чтобы не ехать на войну в Украину, - ГУР МО

Российские военные выводят из строя свою боевую технику во избежание отправки на войну в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории России.

Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.

При этом командующий южным военным округом обратился в фсб рф с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за россиянами, которых будут отправлять на войну в Украину", - говорится в сообщении ГУР МО.