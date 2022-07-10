ВСУ попали по военной базе россиян в Херсоне

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ попали по воинской части оккупантов в Херсоне:

“В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10 утра.

Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.

При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-нибудь — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?”, - написал Хлань в соцсетях.