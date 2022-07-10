ВСУ попали по военной базе россиян в Херсоне
Очевидцы слышали крики оккупантов
Генштаб ЗСУ
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ попали по воинской части оккупантов в Херсоне:
“В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10 утра.
Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.
При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-нибудь — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?”, - написал Хлань в соцсетях.
Отметим, что улица Пестеля находится в центре Херсона в Суворовском районе.
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Источник:Фейсбук Сергія Хланя
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