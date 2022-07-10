ВСУ ликвидировали командира батальона 80-го танкового полка россиян

Вооруженные Силы Украины продолжат искусно ликвидировать офицерский состав россиян. Так на этот раз наши защитники уничтожили майора Тархана Хордаева, руководившего батальоном 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал Штефан в своем твиттере.

Как сообщают российские СМИ, вражеский командир был родом из города Моздока, из республики Северная Осетия и погиб 2 июля, не дожив две недели до своего 35-летия.