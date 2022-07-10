  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали командира батальона 80-го танкового полка россиян
В тренде

ВСУ ликвидировали командира батальона 80-го танкового полка россиян

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Майора из Северной Осетии

ВСУ ликвидировали командира батальона 80-го танкового полка россиян

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжат искусно ликвидировать офицерский состав россиян. Так на этот раз наши защитники уничтожили майора Тархана Хордаева, руководившего батальоном 80-го танкового полка, дислоцирующегося в Чебаркуле Челябинской области.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации! Смерть врагам!" – написал Штефан в своем твиттере.

Как сообщают российские СМИ, вражеский командир был родом из города Моздока, из республики Северная Осетия и погиб 2 июля, не дожив две недели до своего 35-летия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде