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Турецкие СМИ: Ярмоленко вернется в Динамо

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(3 голосов)

Игрок и клуб достигли договоренности

Турецкие СМИ: Ярмоленко вернется в Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун, бывший капитан и вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к тому, чтобы вернуться в состояние "бело-синих".

Источник сообщает, что руководство украинского гранда и сам 32-летний лидер нашей сборной достигли принципиальной договоренности.

Ранее СМИ писали, что украинец может перебраться в турецкую Суперлигу, или перейти в английский "Фулхэм".

Последний сезон Ярмоленко провел, выступая, за лондонский "Вест Хэм". В прошлом сезоне АПЛ Андрей принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
Twiiter Ertan Süzgün

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Комментарии (7)
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
10.07.2022 в 17:49
Колись Яника проштовхнули через Ахмета і його клуб. Куди Яник ходив на стадіон? Де за нього проголосували більше всіх? Де більше всіх промили населення? Складете 2 і 2? Тепер подібний сценарій намагались провернути в Києві, під цю справу Сурок вступив в ПОТРІБНУ партію. Та орки не розрахували, що брати аж настільки тупі і провалять місію Це я пишу тим двом зелібобікам, які під тупих намагаються косити.
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+6
-2
Djоn (Киев)
10.07.2022 в 18:20
Я ещё помню как первые недель 4-5 после второжения они вообще не отсвечивали. Ни от своего имени, ни от имени клуба. Все новосоти от них "вывезли валюту", "вывезли часы". Потом уже, когда стало ясно, что русня соснула, через зубы сказали пару слов в поддержку Украины, якобы мы не так все поняли. Даже ультрас в ахере были, писали с соц.сетях свой протест, мол как можно молчать в такое время.
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+3
0
avatar
хутин пуйлo 88 (Десь там)
10.07.2022 в 17:05
Брехня. Андрій патріот і поки в Динамо проросійські виродки Сукіси, його ноги там не буде. Війна показала хто є хто!
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+8
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
10.07.2022 в 17:25
Це ДИНАМО Київ , я думаю, тобі цього не зрозуміти.
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+4
-6
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
10.07.2022 в 17:29
Зараз орки перестануть платити суркам за провал з агітацією узкого міра в Києві і гаплик буде Динамо, варто змиритись...
+7
-5
Alex-696 (Немирів)
10.07.2022 в 17:31
Десь там, а ти можеш навести приклади агітації того б.ядського міра клубом Динамо?
+4
-6
avatar
хутин пуйлo 88 (Десь там)
10.07.2022 в 17:32
А партії ригів вам недостатньо? Чи ви два зелібобіки сліпі?
+7
-4

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