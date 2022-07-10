Турецкие СМИ: Ярмоленко вернется в Динамо

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун, бывший капитан и вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к тому, чтобы вернуться в состояние "бело-синих".

Источник сообщает, что руководство украинского гранда и сам 32-летний лидер нашей сборной достигли принципиальной договоренности.

Ранее СМИ писали, что украинец может перебраться в турецкую Суперлигу, или перейти в английский "Фулхэм".

Последний сезон Ярмоленко провел, выступая, за лондонский "Вест Хэм". В прошлом сезоне АПЛ Андрей принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.