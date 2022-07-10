ГУР МО: россия рекрутирует новобранцев среди осужденных

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что россия рекрутирует новобранцев среди осужденных и устанавливает слежку за родственниками убитых в Украине российских военных.

Учитывая значительные потери на войне в Украине, в россии активизировали набор в частные военные компании. За неимением желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с НДС, "зекам" обещают полную амнистию.

Сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ППК "Вагнер".

Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек – неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы".

При этом все "зеки" должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны – только устаревшие кнопочные "звонки".

В ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС рф, до сведения новобранцев доказывают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10000 добровольцев. После этого состав НДС будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

Кроме этого, управление ФСБ рф по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 Уголовного кодекса рф (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации ВС рф и их участию в агрессии против Украины). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне.