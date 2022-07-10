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Германия заблокировала транш Украине от ЕС в 9 млрд евро

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Оттягивают уже больше месяца

Германия заблокировала транш Украине от ЕС в 9 млрд евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что немецкие власти продолжают блокировать пакет помощи от Европейского Союза для Украины в размере 9 млрд евро.

Берлин уже больше месяца всячески препятствует выделению очередного транша. Министр финансов Германии Кристиан Линднер недоволен, что ЕС предлагает финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга.

Напомним, о кредите в 9 млрд евро заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, транш по которому должен поступить в Украину до конца текущего года.

На данный момент немецкое руководство одобрило лишь первый пакет помощи в 1 млрд евро.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Corriere della Sera

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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
10.07.2022 в 18:12
Брати пхуйла відмінно відпрацьовують свої гроші. Велком ту Газпром, товаріщ Мєркєль.
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