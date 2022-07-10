Германия заблокировала транш Украине от ЕС в 9 млрд евро

Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что немецкие власти продолжают блокировать пакет помощи от Европейского Союза для Украины в размере 9 млрд евро.

Берлин уже больше месяца всячески препятствует выделению очередного транша. Министр финансов Германии Кристиан Линднер недоволен, что ЕС предлагает финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга.

Напомним, о кредите в 9 млрд евро заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, транш по которому должен поступить в Украину до конца текущего года.

На данный момент немецкое руководство одобрило лишь первый пакет помощи в 1 млрд евро.