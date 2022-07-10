Байден отправится в тур по Ближнему Востоку для поисков оружия Украине

Издание The New York Times сообщает, что президент США Джо Байден принял решение провести тур по странам Ближнего Востока. Визит запланирован на следующую неделю. Американский глава будет искать оружие советских образцов для Украины.

Американские партнеры не хотят оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского в разрезе переговоров с россией. Однако в администрации Байдена считают, что Пентагону будет трудно обеспечивать в дальнейшем нынешние темпы поставки оружия.

Президент США проведет встречи с лидерами арабских государств, ранее получавших оружие от России и поощряя данные страны предоставить остатки оружия советского производства для Украины.

В Вашингтоне рассматривают ситуацию, чтобы поставки оружия их образца не нанесли ущерба для них самих.

Также Байден планирует попытаться убедить страны, такие как Бразилия, Китай, Индия, которые до сих пор не встали на сторону Европы и штатов.

В свою очередь, президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что следующие полгода станут ключевыми в войне.