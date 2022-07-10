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Байден отправится в тур по Ближнему Востоку для поисков оружия Украине

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Советских образцов

Байден отправится в тур по Ближнему Востоку для поисков оружия Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание The New York Times сообщает, что президент США Джо Байден принял решение провести тур по странам Ближнего Востока. Визит запланирован на следующую неделю. Американский глава будет искать оружие советских образцов для Украины.

Американские партнеры не хотят оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского в разрезе переговоров с россией. Однако в администрации Байдена считают, что Пентагону будет трудно обеспечивать в дальнейшем нынешние темпы поставки оружия.

Президент США проведет встречи с лидерами арабских государств, ранее получавших оружие от России и поощряя данные страны предоставить остатки оружия советского производства для Украины.

В Вашингтоне рассматривают ситуацию, чтобы поставки оружия их образца не нанесли ущерба для них самих.

Также Байден планирует попытаться убедить страны, такие как Бразилия, Китай, Индия, которые до сих пор не встали на сторону Европы и штатов.

В свою очередь, президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что следующие полгода станут ключевыми в войне.

"Есть большой запас, но явно чувствуется, что следующие шесть месяцев будут действительно критическими. В последующие полгода мы увидим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход", – сказал Даалдер.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
The New York Times

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