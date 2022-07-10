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Генштаб: На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения ВСУ

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В районе Мазановки российне провалили разведку боем

Генштаб: На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18.00 10.07.2022 по российскому вторжению

Российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

Враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанова.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулы. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Вторая, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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