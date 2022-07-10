Блинкен: Протесты на Шри-Ланке вызваны российской агрессией
Из-за продовольственной безопасности
Getty Images / Global Images Ukraine
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что протесты на Шри-Ланке были вызваны не в последнюю очередь из-за того, что россия заблокировала экспорт украинского зерна.
"То, что мы видим во всем мире, - это рост продовольственной безопасности, которая значительно усилилась российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен.
Также по мнению американского чиновника, продовольственный кризис, возникший в результате российской агрессии, также повлиял на Таиланд, где цены на удобрения поднялись до заоблачных уровней.
Блинкен подытожил, что в дальнейшем война будет нести негативные последствия для сельскохозяйственных стран из-за серьезного дефицита продовольствия и топлива.
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