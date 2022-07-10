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Блинкен: Протесты на Шри-Ланке вызваны российской агрессией

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Из-за продовольственной безопасности

Блинкен: Протесты на Шри-Ланке вызваны российской агрессией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что протесты на Шри-Ланке были вызваны не в последнюю очередь из-за того, что россия заблокировала экспорт украинского зерна.

"То, что мы видим во всем мире, - это рост продовольственной безопасности, которая значительно усилилась российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен.

Также по мнению американского чиновника, продовольственный кризис, возникший в результате российской агрессии, также повлиял на Таиланд, где цены на удобрения поднялись до заоблачных уровней.

Блинкен подытожил, что в дальнейшем война будет нести негативные последствия для сельскохозяйственных стран из-за серьезного дефицита продовольствия и топлива.

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В статье: война с Россией Энтони Блинкен
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Источник:
RadioLiberty

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