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Под завалами многоэтажки в Часовом Яру удалось спасти еще одного человека

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Операция продолжается

Под завалами многоэтажки в Часовом Яру удалось спасти еще одного человека

Новина українською

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что сегодня вечером удалось спасти еще одного человека из-под завалов многоэтажки во Часовом Яру, которого россияне атаковали ракетами вчера вечером.

"Спасательная операция продолжается. Напомню, что в результате ракетного удара под развалинами многоэтажки оказалось более сорока человек.

Спасателям уже удалось достать 15 тел и спасти 6 жизней. По оперативной информации, под завалами остаются 23 человека, в том числе 9-летний ребенок. С несколькими удалось установить и удерживать речевой контакт", - сообщил Кириленко.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Павло Кириленко

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