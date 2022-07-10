Под завалами многоэтажки в Часовом Яру удалось спасти еще одного человека

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что сегодня вечером удалось спасти еще одного человека из-под завалов многоэтажки во Часовом Яру, которого россияне атаковали ракетами вчера вечером.

"Спасательная операция продолжается. Напомню, что в результате ракетного удара под развалинами многоэтажки оказалось более сорока человек.

Спасателям уже удалось достать 15 тел и спасти 6 жизней. По оперативной информации, под завалами остаются 23 человека, в том числе 9-летний ребенок. С несколькими удалось установить и удерживать речевой контакт", - сообщил Кириленко.