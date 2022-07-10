Под завалами многоэтажки в Часовом Яру удалось спасти еще одного человека
Операция продолжается
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что сегодня вечером удалось спасти еще одного человека из-под завалов многоэтажки во Часовом Яру, которого россияне атаковали ракетами вчера вечером.
"Спасательная операция продолжается. Напомню, что в результате ракетного удара под развалинами многоэтажки оказалось более сорока человек.
Спасателям уже удалось достать 15 тел и спасти 6 жизней. По оперативной информации, под завалами остаются 23 человека, в том числе 9-летний ребенок. С несколькими удалось установить и удерживать речевой контакт", - сообщил Кириленко.
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Источник:Павло Кириленко
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