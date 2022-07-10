Уже больше 2,5 месяцев россияне не залетают в воздушное пространство над территорией ВСУ
Украинская ПВО ограничивает возможности российской авиации
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Министерство обороны Украины сообщило, что уже более 2,5 месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над контролируемой ВСУ территорией.
"Опасаясь украинских Воздушных Сил, российская авиация действует из-за пределов территории Украины. Это и есть ответ на вопрос, эффективно ли сегодня работает украинская ПВО.
Наша противовоздушная оборона вооружена далеко не самым современным оружием, и мы его используем максимально эффективно. ПС ВСУ работают во время войны при условии, когда нужно постоянно перемещаться, избегать ракетных атак врага. Соответственно и враг, не желая быть сбитым, меняет тактику применения своей авиации", - сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
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