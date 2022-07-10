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В Харьковской области подорвался местный глава оккупационной администрации

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В машине

В Харьковской области подорвался местный глава оккупационной администрации

Новина українською

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук , что в Харьковской области подорвался местный глава местной оккупационной администрации.

В частности, в населенном пункте Великий Бурлук взорвался автомобиль с Евгением Юнаковым.

Детали инцидента уточняются.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергей Братчук

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