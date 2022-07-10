В Харьковской области подорвался местный глава оккупационной администрации
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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук , что в Харьковской области подорвался местный глава местной оккупационной администрации.
В частности, в населенном пункте Великий Бурлук взорвался автомобиль с Евгением Юнаковым.
Детали инцидента уточняются.
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Источник:Сергей Братчук
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