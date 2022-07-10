ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Херсонской области
Официально подтверждено
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня была информация, что вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт россиян на оккупированной Херсонщине.
Вечером, 10 июля спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что данные официально подтверждены.
По словам Братчука, наши защитники нанесли удар по центру дислокации "Росгвардии". В итоге российские оккупанты понесли потери.
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Источник:Сергей Братчук
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