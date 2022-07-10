ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Херсонской области

Сегодня была информация, что вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт россиян на оккупированной Херсонщине.

Вечером, 10 июля спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что данные официально подтверждены.

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По словам Братчука, наши защитники нанесли удар по центру дислокации "Росгвардии". В итоге российские оккупанты понесли потери.