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ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Херсонской области

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Официально подтверждено

ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Херсонской области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня была информация, что вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт россиян на оккупированной Херсонщине.

Вечером, 10 июля спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что данные официально подтверждены.

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По словам Братчука, наши защитники нанесли удар по центру дислокации "Росгвардии". В итоге российские оккупанты понесли потери.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергей Братчук

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