Резников: Системы HIMARS изменили правила игры

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил работу HIMARS, заявив, что данные американские системы высокоточные "изменили правила игры".

Изначально Пентагон поставил для ВСУ четыре системы, так это было тест для украинских солдат. И как заявил Резников, наши воины успешно его прошли, показав точность удара на Изюмском направлении по командному пункту.

"Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", – заявил Резников.

Но одновременно глава Минобороны отметил, что: "Война идет мрачно. Нам нужно больше. Нам нужно срочно. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию. Нам нужно обновлять наши взводы, менять их и делать пополнения еще и потому, что у нас тоже много потерь".