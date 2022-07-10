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На Херсонщине ВСУ уничтожили 4 склады с боеприпасами и 60 единиц техники

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Мощные удары от наших защитников

На Херсонщине ВСУ уничтожили 4 склады с боеприпасами и 60 единиц техники

Генштаб ЗСУ

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Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины доложило, что ситуация в операционной зоне южных регионов напряженная, динамичная в развитии, но контролируемая силами обороны.

Противник продолжает ведение боевых действий на своих рубежах обороны, применяя коварную тактику обстрелов наших тыловых районов и авиационных ударов.

Так, на рассвете из района Новой Каховки решители нанесли массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300. Разрывными снарядами усиленного осколочного поражения обстрелян Березнеговатский район Николаевщины, где поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, но без жертв, и Великоалександровское общину Херсонщины, где попадания пришлись в большинстве случаев вне населенных пунктов по элеватору, по полям и автотранспортным путям. Существенных разрушений и пострадавших нет.

В районе Плотницкого урочища враг, пытаясь сдержать продвижение наших войск, не имеет успеха на суше и продолжает наносить вертолетные удары. Две попытки таких атак были безуспешны, уклоняясь от ответного огня, Ка-52 вынуждены были ретироваться.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач нанесено мощное поражение пункта управления росгвардии вблизи Херсона и уничтожены 4 склады с боеприпасами в разных районах Херсонщины.

Подтвержденные потери противника составляют 15 рашистов и 60 более единиц техники, среди которых 57 – это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, которые были уничтожены вчера, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы, другая бронированная и автомобильная техника, уничтожена на враждебных позициях вдоль линии соприкосновения.

Корабельная группировка не имеет изменений – 2 ракетные и 3 крупные десантные корабли рашистов чередуют в штормовом море, продолжают держать блокаду судоходства и угрозу ракетного удара шестнадцатью "Калибрами".

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В статье: война с Россией
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